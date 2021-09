Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schlägerei am Hauptbahnhof Essen - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen (ots)

Zu einem Angriff auf einen 54-Jährigen ist es am Dienstagmorgen (14. Dezember) am Essener Hauptbahnhof gekommen. Der Angreifer konnte wenig später durch Bundespolizisten festgenommen werden.

Gegen 10:30 Uhr wurden Bundespolizisten auf eine Schlägerei am Essener Hauptbahnhof aufmerksam gemacht. Dort soll ein 33-Jähriger einen Essener mehrmals mit Faustschlägen attackiert haben. Als der Geschädigte auf dem Boden lag, soll der 33-Jährige weiter auf ihn eingetreten haben.

Einsatzkräfte leisteten bei dem blutenden Mann erste Hilfe. Eine notärztliche Versorgung lehnte er jedoch ab. Bundespolizisten konnten den mutmaßlichen Angreifer wenig später in Tatortnähe festnehmen. Als Grund für seine Aggression gab der Essener an, dass sein Kontrahent in der Vergangenheit Unwahrheiten über ihn verbreitet haben soll.

Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. *BA

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell