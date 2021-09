Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 22-jährigen Viersener am Grenzübergang Heidenend

Kleve - Kempen - Kaldenkirchen (ots)

Am späten Dienstagabend, 14. September 2021 um 23:10 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am ehemaligen Grenzübergang Heidenend in Kaldenkirchen einen 22-jährigen Deutschen aus Viersen. Der Mann reiste zuvor mit seinem Fahrrad, aus den Niederlanden kommend, in das Bundesgebiet ein. Im Rahmen der Personalienüberprüfung des Reisenden in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Kleve ihn mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz suchte. Der Viersener wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zum Bundespolizeirevier gebracht. Am Mittwochmorgen wird der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle dem Haftrichter vorgeführt.

