Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Umgestürzter Baum B9

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Ein umgestürzter Baum auf der B9 in Richtung Worms in Höhe der Ausfahrt zur A6 löste am Freitag, den 18.2.22, gegen 18:00 Uhr, einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Der Baum wurde durch die Feuerwehr zersägt, sodass die die Fahrbahn nach nur wenigen Minuten wieder befahrbar war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell