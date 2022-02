Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (22.02.2022), gegen 10:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen 33-jährigen Autofahrer in der Prälat-Caire-Straße. Bei dem Fahrer konnten sie Hinweise auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung feststellen. Er räumte ein, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Beamten darüber hinaus ca. 25 Gramm Marihuana fest. Dem 33-Jährigen wurde auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Drogenbeeinflussung entnommen. Er muss sich nun wegen der drogenbeeinflussten Fahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

