Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Lenkräder in zwei BMW gestohlen

Willich (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in Willich aus zwei BMW jeweils die Lenkräder gestohlen worden. In einem Fall nahmen die unbekannten Täter auch einen Teil des Bedienelements der Mittelkonsole mit.

In beiden Fällen wurden die Autos am Montagnachmittag beziehungsweise -abend am Straßenrand geparkt, am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr entdeckten ihre jeweiligen Besitzer die Diebstähle. Die Tatorte liegen am Gaspelsweg und an der Willicher Heide, nur etwa einen Kilometer auseinander. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die in der Nacht oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (720)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell