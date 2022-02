Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flüchtender Rollerfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, 22.02.2022, konnte eine Funkstreife um 15:40 Uhr einen Rollerfahrer in der Hauptstraße dabei beobachten, wie dieser über eine rote Ampel fuhr. Der Rollerfahrer missachtete das Anhaltesignal "Stopp Polizei" und fuhr erneut über eine rote Ampel. Beim Abbiegen in einen Feldweg stürzte der Rollerfahrer und konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 51-jährige Rollerfahrer keinen Führerschein hatte. Nach eigenen Angaben war der Roller illegal, im Hinblick auf die Höchstgeschwindigkeit, verändert worden. Gegen den Rollerfahrer wird wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verdachtes eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe.

