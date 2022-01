Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Abenteuerausflug endet mit Polizeieinsatz

Mühlhausen (ots)

Ein 5jähriger Junge tauchte am Freitag alleine in einem Mühlhäuser Supermarkt auf. Da er den Mitarbeitern dort erzählte, dass er seine Mama sucht wurde die Polizei verständigt. Nachdem der Junge seinen Namen verraten hatte konnte er an seine Mutter übergeben werden. Sie hatte ihn zum Spielen in einem Nebenraum ihrer Arbeitsstelle zurückgelassen, von wo der Kleine unbemerkt seinen Abenteuerausflug gestartet hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell