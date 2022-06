Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad - Motorradfahrer schwer verletzt (04.06.2022)

TEngen (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagmittag auf der Bundesstraße 314 am Ortseingang von Tengen passiert ist. Eine 42 Jahre alte Frau war mit einem Mercedes Viano auf der B 314 von Kommingen in Richtung Tengen unterwegs. Am Ortseingang von Tengen bog die Mercedes-Fahrerin nach links in die Ziegeleistraße ab und kollidierte dabei mit einem 48-jährigen Mann auf einem BMW-Motorrad. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Insassen des Viano blieben unverletzt. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen je Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Dieser reinigte zudem die Fahrbahn, die aufgrund auslaufender Betriebsstoffe verschmutzt war. Während der Unfallaufnahme war die B 314 in beide Richtungen teilweise vollgesperrt.

