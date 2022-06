Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Dillstraße verletzt (04.06.2022)

Stockach (ots)

Ein Radfahrer ist am Samstagabend bei einem Unfall auf der Dillstraße verletzt worden. Ein 28-jähriger Opel-Fahrer war gegen 20.15 Uhr auf der Dillstraße in Richtung Stadtwall unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Lebensmittelgeschäft bremste der junge Mann und bog nach links auf den Parkplatz ab. Dabei stieß der 28-Jährige mit einem auf der Dillstraße entgegenkommenden, in Richtung Winterspürer Straße fahrenden 54 Jahre alten Radfahrer zusammen, der eine Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern konnte. Der Radler, der einen Helm trug, verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Der Opelfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

