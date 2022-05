Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Streitigkeiten enden mit eingeschlagener Windschutzscheibe

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 16.05.2022 gegen 09:30 Uhr wurde die Fahrzeugscheibe eines PKW in den Kappesgärten mit einem Baseballschläger eingeschlagen. Zwischen einem 43-Jährigen und einem 75-Jährigen bestehen seit längerem Streitigkeiten. Diese Streitigkeiten eskalierten am heutigen Tag dahingehend, dass der 43-Jährige mit einem Baseballschläger mehrfach auf den VW des 75-Jährigen einschlug, als dieser in seinem Fahrzeug saß. Auch beleidigte er ihn mit üblen Schimpfworten. Durch die Schläge auf die Scheibe der Fahrertür sowie auf die Windschutzscheibe, trafen den 75-Jährigen Glassplitter im Bereich seines Kopfes. Er wurde nur leicht verletzt und musste nicht medizinisch versorgt werden. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Im Laufe der Ermittlungen vor Ort stellt sich noch heraus, dass die 66-Jähirge Mutter des Täters, eine Zeugin ganz fest an den Armen festhielt und diese schlagen wollte. Weiterhin beleidigte sie die Zeugen ebenfalls auf übelste Weise. Gegen die 66-Jährige wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

