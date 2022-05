POL-PDNW: (Haßloch) Unfall mit zwei Rückwärtsfahrern

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 15.05.2022 gegen 19:30 Uhr wurde ein brennender Strauch in Verlängerung des Frankenthaler Weges in Ellerstadt gemeldet. Vor Ort konnte ein glimmender Strauch am Rande eines Wirtschaftsweges festgestellt werden. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr gelöscht. Der Geschädigte Eigentümer konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Wie der Brand ausgelöst wurde, ist ebenfalls noch nicht ...

mehr