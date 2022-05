Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grünstadt Sausenheim (ots)

Am 15.05.2022, 20:48 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Grünstadt-Sausenheim, Bärenbrunnenstraße Einmündung Schlossbergstraße. Der 77-jährige Fahrer eines PKW befuhr die Bärenbrunnenstraße in Richtung Raiffeisenstraße. Hierbei übersah er den Vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Fahrer eines PKW welcher aus der Schlossbergstraße in die Bärenbrunnenstraße einfuhr. Aufgrund der Gesamtumstände dürfte mitursächlich die zu hohe Geschwindigkeit des 19-jährigen PKW Fahrers gewesen sein. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführer wurden nicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 77-jährigen PKW-Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell