Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mi E-Scooter

Grünstadt (ots)

Am 15.05.2022, 15:05 Uhr kam es in der Kirchheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter. Der E-Scooter befuhr die Otto-Fliesen-Straße und fuhr, unter Missachtung der Vorfahrt eines PKW, nach rechts in die Kirchheimer Straße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Fahrerin des E-Scooter und dem rechten Außenspiegel des PKW. Die 18-jährige Fahrerin des E-Scooter wurde hierbei verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell