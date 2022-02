Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Grobengereuth (ots)

Am Mittwoch gegen 8:45 Uhr wurde der Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Ortsstraße in Grobengereuth gemeldet. Der unbekannten Täter entwendete daraus eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

