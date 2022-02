Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Fahrrad gestürzt

Pößneck (ots)

Mittwochnachmittag war ein 82-jähriger Fahrrad-Fahrer im Krietschenweg in Pößneck unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Rentner vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit zu weit nach links und stürzte an dem dortigen Bordstein. Er zog sich mehrere Verletzungen zu. Es besteht jedoch kein lebensbedrohlicher Zustand. Mit dem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus.

