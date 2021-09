Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unbekannte zerkratzen Pkw

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Böblinger Steinbeisstraße einen geparkten Hyundai Kona. Der Pkw war mit der Beifahrerseite in Richtung eines dortigen Gehwegs abgestellt. Die Unbekannten hinterließen an der Beifahrertür und der rechten Fahrzeugfront Kratzer. Über die Schadenshöhe ist derzeit nichts bekannt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich zu melden.

