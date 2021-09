Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Werkzeuge aus Scheune gestohlen

Samern (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Straße Ohner Diek zu einem Einbruch in die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs gekommen. Unbekannte knackten das Türschloss und erbeuteten mehrere hochwertige Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

