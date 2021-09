Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Auto brennt komplett aus

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag geriet gegen 14:30 Uhr ein Auto auf der Autobahn 31 vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand. Der 35-jährige Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin nahmen während der Fahrt einen lauten Knall wahr, woraufhin der Motorraum des BMW in Brand geriet. Das Auto konnte gefahrlos auf den Seitenstreifen gelenkt werden, wo es vollständig ausbrannte. Durch die Feuerwehren Wietmarschen und Lohne konnte das Feuer gelöscht werden. Das Autowrack wurde anschließend abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

