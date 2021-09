Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch an BBS

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstagnacht zu Donnerstag, 14:00 Uhr, versucht in die BBS am Nagelshof einzudringen. Die Täter hebelten gleich mehrfach erfolglos an einer Tür zum Forum der Schule. Durch die Handlungen ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931) 949 0 entgegen.

