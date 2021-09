Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Einbruch in Eiscafe

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, um kurz vor drei Uhr, in ein Eiscafe an der Hauptstraße eingedrungen. Nachdem eine Tür erfolgreich aufgebrochen werden konnte, wurde Bargeld entwendet. Insgesamt ist ein Schaden in einer Höhe von etwa 410 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952) 9345 0 entgegen.

