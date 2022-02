Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unbekannte beschädigen Fensterscheiben

Ludwigsburg (ots)

Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Täter, gegen den das Polizeirevier Marbach am Neckar seit Montag ermittelt. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen zerkratzte der Unbekannte mehrere Scheiben eines Kindergartens in der Panoramastraße in Marbach am Neckar. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Marbach unter der Tel. 07144 900-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell