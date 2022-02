Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch auf einer Tennisanlage

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Einem bisher unbekannten Täter gelang es, in der Nacht auf Dienstag, 08.02.2022, in ein Restaurant an der Duisburger Straße einzubrechen. Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter über ein Tor im hinteren Bereich Zugang zum Gelände. Er ging an den Tennisplätzen vorbei in Richtung der Gaststätte.

Zwischen 03:20 Uhr und 03:50 Uhr brach der Täter über den Wintergarten in das Gebäude ein. Offenbar verließ er die Anlage ohne Diebesgut.

Hinweisen nach handelte es sich bei dem Einbrecher um einen Mann, der etwa 170 cm bis 185 cm groß war. Er trug zur Tatzeit eine Kapuzenjacke, einen Rucksack, Turnschuhe und Handschuhe.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

