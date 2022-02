Polizei Bielefeld

POL-BI: In der Autobahn-Abfahrt von der Fahrbahn abgekommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 30- Herford- Kirchlengern-

Bei einem Alleinunfall auf der A 30 am Mittwoch, 09.02.2022, erlitt die Beifahrerin des Unfallwagens leichte Verletzungen.

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei gegen 10:00 Uhr einen Unfall an der Abfahrt der Anschlussstelle Kirchlengern, an der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. Ein PKW-Fahrer, der die Abfahrt befuhr, kam geradeaus von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Grüngürtel und kam vor einem Baum zum Stehen.

Der 69-jährige Fahrer des Nissan Navara sowie seine 67-jährige Ehefrau aus Bad Salzuflen hatten sich vor Eintreffen des Streifenwagens der Autobahnpolizei bereits aus dem Fahrzeug befreit. Der 91-jährigen Beifahrerin musste aus dem Fahrzeug geholfen werden. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Warntafeln im Kurvenbereich beschädigt.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 15500 Euro.

Ein Abschleppunternehmen barg und transportierte den schwer beschädigten Pick Up ab. Während der Unfallaufnahme und der Bergung wurde die Abfahrt Kirchlengern von circa 10:15 Uhr bis 12:05 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell