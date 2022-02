Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb schlägt Autoscheibe ein

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - In der Nacht zu Dienstag, 08.02.2022, hat ein Unbekannter in Brackwede die Seitenscheibe eines Firmenwagens eingeschlagen und Zigaretten sowie Getränke gestohlen.

Ein 40-Jähriger hatte seinen VW Transporter zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr am Sunderweg abgestellt. Am Dienstagmorgen bemerkte er, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen war und sich jemand in der Fahrerkabine umgeschaut hatte. Dabei entdeckte der Dieb vier Schachteln Zigaretten und drei Flaschen Cola und entkam ungesehen vom Tatort.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell