Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrsunfälle mit Verletzten und Flucht

Fahrer unter Drogen leistet Widerstand: Zwei Polizisten verletzt

Balve (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 16 Uhr auf der B 229 wurde eine 47-jährige Balverin verletzt. Die in Richtung Menden fahrende Frau wollte mit ihrem Pkw nach links abbiegen. Eine nachfolgende 80-jährige Fahrerin aus Balve rutschte nach eigenen Angaben mit dem Fuß von der Bremse ab. Sie versuchte, auszuweichen. Ihr Wagen traf den anderen Pkw seitlich. Beide Fahrzeuge kamen ineinander verkeilt auf einem Gartengrundstück zum Stehen. Die Feuerwehr musste die eingeklemmte 47-jährige Fahrerin aus ihrem Wagen befreien. Sie wurde von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 80-Jährige blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Der Gesamt-Sachschaden wurde auf mindestens rund 16.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße blieb bis gegen 17.30 Uhr gesperrt. (cris)

Nach einem weiteren Verkehrsunfall am Dienstag um 19.18 Uhr auf der Garbecker Straße ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht. Eine männliche Person befuhr mit einem Golf die Garbecker Straße in Richtung Garbeck und musste aufgrund einer baustellenbedingten Fahrbahnverengung das Fahrzeug stark abbremsen. Der unbekannte Fahrzeugführer verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, der in das Fahrzeug eines entgegenkommenden 42-jährigen Balvers schleuderte. Der Unfallverursacher flüchtete mit dem stark beschädigten schwarzen Golf 3 über die Straße "Am Pickhammer" in Fahrtrichtung Garbeck.

Ein kurz darauf ankommender 21-jähriger Motorradfahrer erkannte die Situation und wollte dem Pkw hinterher fahren. In diesem Moment fuhr eine 18-jährige Balverin, die wegen des Unfalls angehalten hatte, wieder vom Fahrbahnrand an. Der Motorradfahrer wich aus, geriet dabei jedoch auf eine Öllache. Er stürzte und sein Krad rutschte leicht gegen die Fahrertür der 18-jährigen Balverin. Der Motorradfahrer blieb unverletzt.

Der 42-jährige Balver wurde leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung aus der Paracelsus-Klinik in Hemer entlassen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden (Schadenshöhe: mindestens 5000 Euro). Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Bis zur vollständigen Reinigung der Fahrbahn war die K12 voll gesperrt. Es liegen Hinweise auf den Verursacher vor. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (cris)

Nach einem Verkehrsdelikt - Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - sollte heute Morgen gegen 1.20 Uhr ein 26-jähriger junger Mann (Anhalteort Garbecker Straße/Am Krumpaul) zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache mitgenommen werden. Hierbei leistete er so erheblichen Widerstand, dass zwei Polizisten (37 und 48 Jahre alt) erheblich verletzt wurden.

Nun muss sich der Balver nicht nur wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln, sondern auch wegen Widerstands verantworten. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell