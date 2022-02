Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge folgt E-Scooter-Dieb

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - In Brake hat ein Mann am Montag, 07.02.2022, erkannt, dass ein Dieb mit einem Elektroroller von einem Nachbargrundstück verschwand. Er verfolgte und bewegte ihn zum Aufgeben. Zuvor hatte der Unbekannte ein Messer aus dem Auto des Herforders gestohlen.

Gegen 17:20 Uhr berichtete ein Mitarbeiter einem 58-jährigen Herforder, dass er einen unbekannten Mann in dessen kurzzeitig unverschlossenen Firmenwagen an der Werkstraße gesehen habe. Wenig später erkannte der Herforder, wie der Unbekannte auf dem E-Scooter seiner Nachbarn auf der Grafenheider Straße in Richtung Engersche Straße davonfuhr.

Mit seinem Auto folgte der 58-Jährige dem Dieb. Nach der Einmündung der Fehmarnstraße gelang es ihm durch Hupen und Ansprechen, den Unbekannten zur Umkehr an den Ausgangspunkt zu bewegen. Als die alarmierten Streifenbeamten eintrafen, entdeckten sie bei dem 19-jährigen Täter drei Messer. Davon lag eins zuvor in dem Auto des 58-Jährigen, der sein Messer zurück erhielt.

Die Polizisten nahmen den polizeibekannten 19-jährigen Bielefelder vorläufig fest. Nach der Anzeigenaufnahme und seiner Vernehmung durfte er das Polizeipräsidium wieder verlassen.

