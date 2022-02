Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt spannende Ausrede

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Nach dem Versuch in ein Geschäft an der Ziegelstraße einzubrechen, überraschte ein Tatverdächtiger am frühen Mittwochmorgen, 09.02.2022, mit dem angeblichen Grund, warum er eine Scheibe eingeworfen hatte.

Nach einem Hinweis auf einen Mann, der mehrfach mit einem Metallmülleimer gegen die Türscheibe eines Kiosks, in Nähe der Einmündung der Bleichstraße, einschlug, trafen Streifenbeamte gegen 01:20 Uhr auf den betrunkenen Einbrecher.

Der 57-jährige Bielefelder berichtete den Beamten, er habe Schlimmes befürchtet, weil ein Freund, mit dem er trinken wollte, nicht vor Ort war. In der Annahme dieser habe einen medizinischen Notfall in dem Kiosk erlitten habe er auf die Scheibe eingeschlagen. Der 57-Jährige wurde angezeigt und verbrachte die anschließenden Stunden im Gewahrsam der Polizei.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell