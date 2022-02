Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unbekannter zerkratzt Ford

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Montag 18:00 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr einen Ford in der Bauernstraße in Ditzingen. Der Unbekannte zerkratzte nahezu die komplette linke Fahrzeugseite. Der PKW stand im Bereich einer Garageneinfahrt nahe der Breslauer Straße. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtete haben, wenden sich an das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0.

