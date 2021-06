Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand eines Gartenhauses

Delmenhorst (ots)

Zu einem Brand eines Gartenhauses ist es am Mittwoch, 9. Juni 2021, gegen 0:15 Uhr im Stadtgebiet Delmenhorst gekommen. In der Wietingstraße wurden Anwohner zunächst durch laute Knallgeräusche geweckt. Sie konnten feststellen, dass ein Gartenhaus in Brand stand. Durch erste Löschversuche der Hausbewohner des betroffenen Grundstücks konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Hecke verhindert werden.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

