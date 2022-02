Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Unfall mit 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 08.30 Uhr ein Unfall zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim. Im dortigen Bereich hatte sich ein Stau gebildet. Ein 55 Jahre alter Seat-Fahrer musste aufgrund dessen abbremsen. Ein dahinter fahrender 23-jähriger VW-Lenker, der eine 50 Jahre alten Beifahrerin mit an Bord hatte, bemerkte dies vermutlich zu spät. Er versuchte zwar noch eine Kollision durch Abbremsen und Ausweichen zu verhindern, dies gelang ihm jedoch nicht mehr. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Seat und stieß gegen die linksseitig verlaufende Schutzplanke. Von hinten näherte sich im weiteren Verlauf ein 53 Jahre alter Skoda-Fahrer. Diesem gelang es auch nicht mehr rechtzeitig zu stoppen, so dass er ebenfalls auf den Seat auffuhr. Der 55 Jahre alte Seat-Fahrer und die Beifahrerin im VW erlitten leichte Verletzungen. Der 55-Jährige wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell