Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 69 Jahre alter Mann am Montag in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 13:30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen in einen Unfall verwickelt war. Den bisherigen Ermittlungen zufolge überquerte der 69-Jährige scheinbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten die Hanns-Martin-Schleyer-Straße aus Richtung eines dortigen Einrichtungshauses kommend. Eine 50-jährige BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der BMW wurde nicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell