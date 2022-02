Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Gültstein: Alkoholisierter beschädigt Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt das Polizeirevier Herrenberg seit dem frühen Dienstagmorgen gegen einen 52 Jahre alten Mann. Zunächst meldete ein 32-Jähriger gegen 01:40 Uhr der Polizei, dass ein Mann aus noch unbekannter Ursache sein Fahrzeug beschädigt habe, während er sich an einer Tankstelle in der Ohmstraße in Gültstein befand. Während die Polizeibeamten kurz darauf vor Ort den Sachverhalt aufnahmen, kehrte der 52-Jährige mit seinem BMW zur Tankstelle zurück. Er gab spontan gegenüber den Beamten an, den Außenspiegel des Mercedes des 32-Jährigen abgetreten zu haben. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der 52-Jährige scheinbar unter Alkoholeinfluss stand, was sich durch einen Atemalkoholtest bestätigte. Der BMW-Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

