Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Seniorin wird Opfer von Telefonbetrügern

Ludwigsburg (ots)

Telefonbetrüger schlugen am Montagvormittag in Altdorf zu. Eine betagte Seniorin erhielt zunächst einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser machte der Frau durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass die Bank Betrügern auf der Spur sei und ihre Hilfe sowie ihr Geld zur Überführung von diesen benötige. Gutgläubig überwies sie daraufhin einen vierstelligen Betrag auf ein von dem Anrufer genanntes Konto. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter aus Stuttgart und bestätigte den zuvor erhaltenen Anruf des Bankmitarbeiters. Es folgte ein weiterer Anruf, dieses Mal von einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese bat die Seniorin im Namen eines anderen Geldinstituts ebenfalls um Unterstützung bei der Überführung weiterer Betrüger. Die Seniorin füllte hierauf erneut einen schriftlichen Überweisungsträger aus und warf diesen in den Briefkasten einer ortsansässigen Bankfiliale. Dort fiel einem echten Bankmitarbeiter der Betrug auf. Diese Überweisung wurde hierauf nicht ausgeführt. Stattdessen wurde die Polizei verständigt, die die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell