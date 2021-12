Polizei Aachen

POL-AC: Einbrüche und Einbruchsversuche in Roetgen - Präventionstipps

Roetgen (ots)

Die Polizei verzeichnet seit Anfang Dezember in Roetgen und dem Ortsteil Rott vermehrt Wohnungseinbrüche. Bis heute (27.12.2021) wurde insgesamt 14 Mal (9 Mal in Roetgen, 5 Mal in Rott) eingebrochen. Teilweise blieb es bei Einbruchsversuchen. Der letzte Einbruch fand am 1. Weihnachtstag in Rott statt. Die unbekannten Täter gehen immer nach derselben Methode vor: Sie nutzen die dunklen Nachmittags- und Abendstunden, um in Einfamilienhäuser einzubrechen. Das gelingt ihnen unter anderem durch das Aufbrechen von Türen oder durch das Einwerfen von Fensterscheiben. Bislang wurden beispielsweise Geld, Schmuck und hochwertige Uhren gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt intensiv. Spuren werden ausgewertet, Kontakt zu den belgischen Nachbarbehörden wurde hergestellt. Ob für alle Einbrüche dieselben Täter verantwortlich sind, muss noch ermittelt werden. Die Streifenbeamten im Bereich sind sensibilisiert und zeigen Präsenz.

Die Polizei informiert:

Grundsätzlich sind Einbrecher das ganze Jahr über aktiv, aber vor allem in der dunklen Jahreszeit sollte man besonders aufmerksam und vorsichtig sein. Wichtig ist es, dass Sie auch bei kurzer Abwesenheit Türen und Fenster verschließen. Lassen Sie auch mal eine Lampe an, damit das Haus oder die Wohnung "bewohnt" aussieht. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachten, dann rufen Sie die Polizei über die 110 an. Individuelle und kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchsschutz bietet auch das Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz im Aachener Polizeipräsidium an; Termine können unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 34401 vereinbart werden. Weitere Hinweise und Tipps rund um das Thema Einbruchsschutz gibt es auch online unter: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell