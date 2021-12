Polizei Aachen

POL-AC: Wohnungsbrand in Woffelsbach

Simmerath-Woffelsbach (ots)

Auch an Heiligabend waren Feuerwehr und Polizei in der Eifel gefordert. In der Nacht zum Ersten Weihnachtstag (Samstag, 25.12.2021) wurden gegen 00:30 Uhr mehrere Feuerwehren der Gemeinde Simmerath alarmiert. In der Schilsbachstraße in Woffelsbach stand eine Wohnung in Flammen.

Den etwa 70 eingesetzten Wehrleuten gelang es, ein Übergreifen des Brandes auf Nachbargebäude zu verhindern. Trotz ihrem Einsatz wurde die betroffene Wohnung vollkommen zerstört und eine weitere beschädigt. Der 65jährige Bewohner und seine 50jährige Partnerin mussten mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand für beide nicht. Nachbarn kümmerten sich derweil um die Unterbringung eines weiteren Mieters. Die Kriminalpolizei hat nunmehr die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Obwohl es im vorliegenden Fall keinerlei Hinweise auf unvorsichtiges Umgehen mit brennbarer Weihnachtsdekoration gibt, beachten Sie bitte die Hinweise der Feuerwehr im Umgang mit offenem Feuer in ihrer Wohnung. (And.)

https://www.aachen.de/de/stadt_buerger/politik_verwaltung/feuerwehr/aktuelles/Flyer-Feuerwehr-Weihnachtskerzen.pdf

