Polizei Aachen

POL-AC: Einbruch ins Impfzentrum - Polizei sucht Zeugen

Stolberg (ots)

Heute Morgen (23.12.2021) erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass in der letzten Nacht Unbekannte in das Impfzentrum am Kaiserplatz eingebrochen sind. Der oder die Täter schnitten eine Folie ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort entwendete man mehrere Kleinelektrogeräte. Nach jetzigem Kenntnisstand wurden keine Impfstoffe oder Impfunterlagen/ Dokumente gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577- 33301 oder außerhalb der Zeiten unter der 0241/ 9577- 34210 zu melden. (pw)

