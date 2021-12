Polizei Aachen

POL-AC: Seniorin ausgeraubt

Aachen (ots)

Eine Seniorin ist gestern Abend gegen 19 Uhr in ihrer Wohnung in der Stettiner Straße ausgeraubt worden. Die Frau war nach einem Einkauf bei einem Supermarkt in der Neuhausstraße gerade auf dem Heimweg, als ihr der bislang unbekannte Täter zunächst Hilfe beim Transport der Lebensmittel angeboten hatte. In der Wohnung angekommen, entriss er ihr die Geldbörse und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird vom Opfer beschrieben als Osteuropäer, 1,70 bis 1,75 m groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, blonde Haare, blaue Augen, ovale Gesichtsform und schlanke Statur. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer eng anliegenden blauen Sporthose mit gelben Applikationen am Schienbein.

Möglicherweise hat der Täter sein Opfer bereits nach dem Einkauf in der Neuhausstraße verfolgt. Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters machen können oder den Täter zuvor im Umfeld des Supermarktes in der Neuhausstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

