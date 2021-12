Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte Automatensprengung - Zeugen gesucht

Herzogenrath (ots)

Unbekannte Täter versuchten am frühen Morgen des 25.12.21 (Samstag) in eine Bank in der Kleikstraße einzubrechen. Vermutlich mit der Absicht den Geldautomaten im Vorraum des Geldinstituts zu sprengen, machten sie sich gegen 04:15 Uhr an der Eingangstüre zu schaffen. Trotz erheblicher Gewaltanwendung gelang es den Personen nicht, in das Gebäude einzudringen. Letztlich blieb es bei Schäden an der Glasfassade, als die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Die Täter fuhren mit einem Pkw, vermutlich einem schwarzen VW-Golf, in Richtung Rathausplatz und weiter in die Niederlande. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang, den Flüchtigen oder dem Fluchtwagen machen können, sich unter der Tel. 0241/9577-31401 oder außerhalb der Bürozeiten unter Tel. 0241/9577-34210 zu melden. (And.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell