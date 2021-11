Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruchsversuche in Garagen

Ilmenau/Manebach (ots)

Zwei Unbekannte versuchten sich am 20.11.2021, um 21.20 Uhr gewaltsam Zugang zu mehreren Garagen in einem Komplex "Am Bahnhof" zu verschaffen. An insgesamt drei Toren machten sie sich zu schaffen, wobei insgesamt ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand. Die beiden Personen hatten in zwei Fällen Erfolg, nach gegenwärtigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter kein Diebesgut. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0272726/2021) entgegen genommen. (db)

