Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Lkrs. RW) Autofahrer ohne Führerschein am Steuer

Aichhalden (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag ohne eine gültige Fahrerlaubnis am Steuer eines Autos unterwegs gewesen. Eine Streife erkannte den Mann, der wenige Monate zuvor schon einmal ohne Führerschein aufgefallen war, in der Sulgener Straße im Peugeot seiner Großmutter. Die Beamten nahmen dann die Verfolgung auf und stellte ihn wenige Minuten später an seiner Wohnadresse. Der Ertappte wurde nach einer Belehrung allerdings aufbrausend und beleidigte einen der Beamten. Diese nahmen der Vorfall mit einer Anzeige zu Protokoll und informierten die Führerscheinstelle. Der junge Mann muss nun mit zusätzlichen behördlichen Konsequenzen rechnen.

