Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden (06.02.22)

Schwenningen (ots)

Mindestens ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, kurz nach 14.30 Uhr auf der Kreuzung der Olgastraße mit der Kornbindstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Phaetons fuhr auf der Olgastraße und wollte die Kreuzung mit der Kornbindstraße in Richtung Reutestraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-Jährigen, der mit einem Skoda auf der Kornbindstraße in Richtung Zimmerstraße fuhr. Der Fahrer des Skoda erlitt leichte Verletzungen. Sowohl er als auch seine Beifahrerin und ein 11 Monate altes Baby kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Der Skoda des 26-Jährigen musste aufgrund gebrochener Achse abgeschleppt werden.

