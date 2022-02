Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Hoher Sachschaden bei Glätteunfall (05.02.22)

Gosheim (ots)

Hoher Sachschaden an einem Renault Megane ist die Bilanz eines Glätteunfalls der sich am Samstagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf der Kreisstraße 5905 zwischen Gosheim und dem "Heuberger Kreuz" ereignet hat. Ein 19- jährige Fahrer eines Renaults kam aufgrund glatter Fahrbahn von der Straße ab, fuhr ein Schild um und kam erst 20 Meter weiter in einem Graben zum Stehen. Am Auto des jungen Fahrers entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des erheblich beschädigten Autos. Vorsorglich rückte auch die Feuerwehr Gosheim aus, um die Fahrbahn wegen der ausgelaufenen Betriebsstoffe zu reinigen.

