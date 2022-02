Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer stürzt gegen Auto und flüchtet (06.02.22)

Singen (ots)

Eine Zeugin hat am Sonntagvormittag beobachtet, wie ein Radfahrer kurz vor 10.30 Uhr auf der Konstanzer Straße entgegen der Fahrtrichtung gefahren ist und bei einem folgenden Sturz einen geparkte Mazda beschädigt hat. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der durch den Radfahrer angerichtete Sachschaden an dem Mazda beläuft sich auf rund 1500 Euro. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen unter Tel. 07731 888-0 in Verbindung zu setzen.

