Polizei Gütersloh

POL-GT: Herzliche Einladung zu einem Kaffee mit uns

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Kommenden Dienstag (09.11., 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr) laden wir Sie auf einen Kaffee in der Gütersloher Innenstadt ein.

Mit einem historischen Café Mobil werden wir vor der Citywache (Königstraße) stehen und Sie haben bei einer Tasse kostenlosem Kaffee oder Kakao die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre Fragen an die Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde Gütersloh zu stellen, welche Sie schon immer mal loswerden wollten.

Das Format des NRW-Innenministeriums "Coffee with a Cop" macht an insgesamt 30 Terminen an verschiedenen Orten in ganz NRW Halt. So wie am 09.11. in Gütersloh. Kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns, sprechen Sie uns an! Das Konzept ist dabei nicht neu und trotzdem ein Novum für die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Hier bieten "Cops" schon seit einigen Jahren Bürgern einen Kaffee an.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier:

https://polizei.nrw/artikel/coffee-with-a-cop-die-polizei-laedt-ein

