POL-GT: Großes Interesse der Bürgerinnen und Bürger im Kreis Gütersloh am Einbruchschutz

Kreis Gütersloh (FK) - Am 31.10.2021 war Tag des Einbruchschutzes. Wie gewohnt hat die Polizei Gütersloh in der Woche davor einen besonderen Fokus auf den Einbruchschutz gelegt. Neben einer Hotline, welche täglich bis 20.00 Uhr durch die technischen Sicherheitsberater besetzt war, waren die Spezialisten der Polizei auch im Kreis unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger gezielt auf Sicherheitslücken an ihren Häusern aufmerksam zu machen.

Über 30 interessierte Bürgerinnen und Bürger vereinbarten allein in der Woche vor dem Tag des Einbruchschutzes einen persönlichen Beratungstermin mit den technischen Sicherheitsberatern der Polizei Gütersloh, Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar) und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter der Kreispolizeibehörde Gütersloh). Durch eine qualifizierte und kostenlose Beratung werden Eigentümer in die Lage versetzt, ihr Haus- bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbrüche zu schützen. In den eigenen vier Wänden werden Interessenten deutlich effektiver für den eigenen Schutz sensibilisiert. Als Resultat jeder Beratung bekommt man eine Checkliste überreicht, welche auch eine Liste mit zertifizierten und geprüften Handwerksbetrieben für die Umsetzung beinhaltet. Zudem gibt es Informationen zu staatlichen Förderungen. Haben die Eigentümer ihren Wohnraum gem. der Anregungen der Spezialisten nachgerüstet, wird ihr Einsatz mit einer Präventionsplakette gekrönt. Damit erhalten sie bei manchen Versicherungen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Alleine 2021 haben kreisweit bislang über 330 Haushalte einen Beratungstermin wahrgenommen. Rund 60 Häuser wurden 2021 bereits mit der begehrten Plakette ausgestattet. Diese erhalten nur die Haushalte, in welchen die Empfehlungen der Experten gänzlich umgesetzt werden. Tipp: Denken Sie auch bei einem geplanten Neubau an die Expertise der technischen Sicherheitsberater.

Auch wenn die Zahlen der Wohnungseinbrüche in den letzten Jahren rückläufig waren, gab es im Jahr 2020 knapp 260 Fälle im Kreis Gütersloh. Jeder Einbruch ist einer zu viel und trifft die Betroffenen hart. Nicht nur materiell. Die Wohnungseinbrüche im Kreis Gütersloh werden wöchentlich auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Gütersloh veröffentlicht.

Die technischen Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Gütersloh sind unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Guido Baratella (Kriminalhauptkommissar/ technischer Sicherheitsberater) - 05241 869-1879 und Uwe Arlitt (Regierungsbeschäftigter/ technischer Sicherheitsberater) - 05241 869-1878.

