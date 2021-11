Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerverletzter nach LKW-Alleinunfall

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück - (TP) - Am Mittwochnachmittag (03.11.2021)kam es in Rheda-Wiedenbrück auf der Umgehungstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Hierbei befuhr ein 30-jähriger Rietberger mit seinem Sattelzug, gegen 14:35 Uhr, die Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Münster. Hier kam er aus bislang nicht bekannten Gründen, ungefähr in Höhe der Emsbrücke, nach rechts von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien, wurde jedoch infolge des Unfalls schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Sattelzugs mussten Kräne eingesetzt und die Unfallstelle für ca. 3 ½ Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Sperrung führte zu massiven Verkehrsstörungen im Bereich von Rheda-Wiedenbrück. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen der Sattelzugmaschine wurde durch die Untere Wasserbehörde eine Auskofferung des Bodens im Bereich der Unfallstelle veranlasst. Der entstandene Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf 60.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0.

