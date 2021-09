Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Pkw in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 14. September 2021, zerstörten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 - 12.30 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines auf einem Parkplatz an der Oldenburger Straße abgestellten Pkw. Anschließend wurde das Fahrzeug geöffnet und aus dem Inneren Münzgeld entwendet. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 250 Euro angegeben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

