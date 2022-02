Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Fahrzeug beschädigt und geflüchtet (05./06.02.22)

Reichenau (ots)

Im Zeitraum von Samstag 11 Uhr und Sonntag 14 Uhr hat ein Unbekannter einen Mercedes Kombi der V-Klasse beschädigt, welcher auf dem öffentlichen Parkplatz an der Hochwartstraße auf der Reichenau abgestellt war. An der rechten Fahrzeugseite des Mercedes konnte über eine Länge von ungefähr 130 Zentimeter eine Kratzerspur festgestellt und Lackantragungen gesichert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Personen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter Tel. 07531 995-0 in Verbindung zu setzen.

