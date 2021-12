Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 82 Jahre alter Roller-Fahrer hat sich am Freitagmittag (24.12.2021) bei einem Verkehrsunfall am Gebhard-Müller-Platz schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann befuhr gegen 14:30 Uhr den Wagenburgtunnel in Richtung Innenstadt. Kurz nach dem Tunnelportal bremste ein 41 Jahre alter Fahrer eines VW Touareg aufgrund einer roten Ampel. Vermutlich konnte der 82-Jährige seinen Roller wegen regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den zwischenzeitlich stehenden Pkw auf und stürzte. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Der Wagenburgtunnel war während der Unfallaufnahme und bis zur Räumung der Unfallstelle in Richtung Innenstadt bis gegen 15:00 Uhr gesperrt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

