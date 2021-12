Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kontrolle in der Fahrradstraße

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einer Kontrolle in der Eberhardstraße haben Beamte der Verkehrsprävention und der Fahrradstaffel am Mittwochmorgen (22.12.2021) zahlreiche Auto- und Fahrradfahrer kontrolliert. Zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr waren die Beamten in der Fahrradstraße unterwegs und überprüften zum einen die Verkehrstüchtigkeit von knapp 45 Fahrradfahrern und die Verkehrssicherheit ihrer Räder, sowie die Eigentumsverhältnisse. Zum anderen kontrollierten die Polizisten über 20 Autofahrer, die die Fahrradstraße unberechtigterweise befahren wollten. Ein besonderer Schwerpunkt lag auch in der Überwachung des dortigen Zebrastreifens. Dabei beobachteten die Beamten im Zusammenspiel zwischen Fahrradfahrern, Fußgängern und dem berechtigten Fahrzeugverkehr immer wieder gefährliche Situationen und schritten ein.

